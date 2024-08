Onde assistir a Fortaleza x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 22ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Fortaleza recebe o Criciúma na tarde deste sábado (10), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vivendo grande momento na temporada, o Fortaleza está há sete jogos sem perder. Na terceira posição com 39 pontos, o Tricolor quer um novo triunfo para permanecer dentro do G-4.

O Criciúma, por sua vez, está invicto há três jogos e é o 12º colocado, com 24 pontos. O Tigre fez mistério ao longo da semana a respeito da escalação, com a possibilidade de Marquinhos Gabriel iniciar entre os titulares.

As equipes já se enfrentaram 12 vezes, com 5 vitórias do Fortaleza, 5 do Criciúma, além de 2 empates. No último confronto, igualdade por 1 a 1.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Lucas Sasha e Pochettino (Kervin Andrade); Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Breno Lopes.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Higor Meritão, Newton, Marquinhos Gabriel e Marcelo Hermes; Bolasie e Allano.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 10 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza - CE