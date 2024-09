Onde assistir a Fortaleza x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), no Estádio Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2024.. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da ESPN na TV fechada, além do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há três rodadas no Brasileirão, acumulando duas derrotas e um empate, o Fortaleza agora volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Atual vice-campeão do torneio, o Leão do Pici garantiu sua classificação para as quartas de final após liderar o Grupo D com 13 pontos e eliminar o Rosario Central nas oitavas, com um placar agregado de 4 a 2.

Por outro lado, o Corinthians busca o inédito título da Sul-Americana. O Timão terminou a primeira fase na liderança do Grupo F, com 13 pontos, conquistando quatro vitórias, um empate e uma derrota. Nas oitavas de final, superou o RB Bragantino nos pênaltis, vencendo por 5 a 4.

"Nossa expectativa é a melhor possível. Vamos buscar a classificação desde o primeiro minuto de jogo, desde o primeiro apito. Queremos chegar nas semis. Vamos buscar até o final. Vamos buscar um bom resultado lá (Arena Castelão) para trazer para casa e, se Deus quiser, conquistar a classificação", afirmou o goleiro Hugo Souza.

Em 34 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 18 vitórias, contra apenas sete do Fortaleza, além de nove empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Brasileirão 2024, o Leão do Pici venceu por 1 a 0.

A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira, dia 24, na Neo Química Arena. Quem avançar enfrentará, na semifinal, o vencedor do confronto entre Athletico-PR e Racing-ARG.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi, Felipe Jonatan; Hércules, Lucas Sasha; Yago Pikachu, Tomás Pochettino, Breno Lopes; Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; José Martínez, Charles, Rodrigo Garro e André Carrillo; Talles Magno (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Fortaleza

Bruno Pacheco, Rossetto e Santos estão fora.

Corinthians

Matheus Bidu, com desconforto no músculo posterior da coxa direita, e Raniele, com dores no adutor direito, são desfalques.

Quando é?

Data: terça-feira, 17 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Castelão - Fortaleza, CE