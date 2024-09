Onde assistir a Fortaleza x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 27ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em duelo de tricolores, Fortaleza e Bahia entram em campo na noite deste sábado (21), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Há duas rodadas sem vencer, o Fortaleza caiu para o terceiro lugar, com 49 pontos. Em casa, o Tricolor quer voltar a ganhar para seguir na luta pela taça nacional.

Já o Bahia vem de triunfo no jogo passado e subiu para a sexta posição, com 42 pontos. A equipe de Rogério Ceni quer pontuar fora de casa para continuar dentro do G-6.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 46 vezes, com 13 vitórias do Fortaleza, 18 do Bahia, além de 15 empates.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Brítez, Felipe Jonatan; Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Desfalques

Fortaleza

Moisés, Bruno Pacheco e Santos estão no departamento médico.

Bahia

Kanu cumpre suspensão, enquanto Biel e Acevedo estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 21 de setembro de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza - CE