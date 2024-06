Onde assistir a Fortaleza x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (2), no Estádio Presidente Vargas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (2), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, no Ceará, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Finalista da Copa do Nordeste, o Fortaleza está no meio da tabela do Brasileirão, com sete pontos conquistados. Invicto no torneio nacional, o Leão do Pici acumula uma vitória e quatro empates. Um aproveitamento de 46%.

Do outro lado, o Athletico-PR, que vai disputar o playoffs da Sul-Americana, está na briga pela parte de cima da tabela. Com 13 pontos, o Furacão chega embalado com três vitórias e um empate no Brasileirão.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Bruno Pacheco (Felipe Jonatan); Zé Welison, Pedro Augusto e Tomás Pochettino; Pikachu, Moisés e Lucero.

Athletico-PR: Bento; Leo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho, Zapelli, Canobbio e Cuello; Pablo.

Desfalques

Fortaleza

Calebre e Marinho estão machucados. Lucas Sasha está em transição física.

Athletico-PR

Lucas Esquivel cumprirá suspensão.

