Onde assistir a Fluminense x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com mais de 40 mil ingressos vendidos, Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024.A partida será transmitida ao vivo pela Globo (para todo o Brasil, exceto Bahia e Goiás) na TV aberta, com narração de Gustavo Villani e comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores. No Premiere, no pay-per-view, Marcio Meneghini estará ao lado de Alline Calandrini. (veja a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com 11 pontos, o Fluminense deixou a lanterna do Brasileirão após vencer o Cuiabá por 1 a 0 na última rodada. Para o confronto em casa, o técnico Mano Menezes pode ter o retorno de Marcelo no lugar de Diogo Barbosa.

Do outro lado, o Palmeiras está na briga pela parte de cima da tabela. Com 36 pontos, três a menos que o líder Botafogo, o Verdão vem de vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0 na última rodada. Richard Ríos, que ganhou folga após o vice-campeonato da Copa América com a Colômbia, volta a ficar à disposição.

Em 100 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 54 vitórias, contra 32 do Fluminense, além de 14 empates. No último encontro válido pelo returno do Campeonato Brasileiro de 2023, o Verdão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva, Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli, Ganso; Marquinhos, Arias, Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Fluminense

Manoel, Lima e Felipe Melo seguem fora.

Palmeiras

Piquerez, Estêvão, Mayke, Murilo e Bruno Rodrigues estão fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (árbitro), Bruno Raphael Pires e Victor Hugo Imazu (assistentes), Ruthyanna Camila (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto (VAR)