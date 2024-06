Onde assistir a Fluminense x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Juventude entram em campo na noite este sábado (1), a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Com apenas cinco pontos em seis jogos disputados, o Fluminense está na 17ª posição e quer "recomeçar" a sua caminhada no Brasileirão. O Tricolor vem de vitória pela Libertadores na semana. André e Lelê estão lesionados e são baixas certas para o técnico Fernando Diniz, assim como Lima, que cumpre suspensão.

O Juventude, por sua vez ocupa o 15º lugar, com 5 pontos, e busca o triunfo para permanecer fora do Z-4. O time gaúcho tem cinco desfalques para o duelo no Rio de Janeiro. O técnico Roger Machado terá que escolher entre Gilberto e Erick Farias para o comando de ataque.

As equipes já se enfrentaram 26 vezes, com 12 vitórias do Fluminense, oito do Juventude, além de seis empates. No último confronto entre os times, o Tricolor ganhou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Tiaguinho, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Marcelinho e Erick Farias (Gilberto).

Desfalques

Fluminense

Lima cumpre suspensão, enquanto André e Lelê estão no departamento médico.

Juventude

Caíque cumpre suspensão, enquanto Gabriel Taliari, Jean Carlos, Renan e Kleiton estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 1 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (FIFA) (árbitro), Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA) e Schumacher Marques Gomes (assistentes), Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (quarto árbitro) e Wagner Reway (VAR-FIFA) (VAR)