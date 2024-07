Onde assistir a Fluminense x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Lanterna do Brasileirão, com seis pontos, o Fluminense busca reencontrar o caminho da vitória. O confronto será marcado pela estreia do técnico Mano Menezes sob o comando da equipe. Sem Marcelo, com dores musculares, Diogo Barbosa é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Internacional, no meio da tabela, com 18 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 1 e o empate com o Criciúma por 1 a 1 nos últimos dois jogos disputados.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Alexsander e Ganso; Keno e Cano.

Internacional: Fabrício; Igor Gomes, Gabriel Mercado, Fernando e Robert Renan; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Alario.

Desfalques

Fluminense

Marcelo, com dores musculares, está fora.

Internacional

Enner Valencia e Rafael Borré estão disputando a Copa América, enquanto Bustos, Ivan e Lucca estão lesionados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 4 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (árbitro), Alex Ang Ribeiro Ribeiro e Felipe Alan Costa (assistentes), Paulo Henrique Schleich (quarto árbitro), Gilberto Rodrigues (VAR)