Onde assistir a Fluminense x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (01), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (01), às 21h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Vitória por 2 a 1, o Fluminense busca a recuperação para se afastar da zona de rebaixamento. Em 13º lugar, com 36 pontos, o Tricolor está a dois pontos do RB Bragantino, equipe que abre o Z-4.

Por outro lado, o Grêmio busca conquistar sua segunda vitória consecutiva após vencer o Atlético-GO por 3 a 1 na última rodada. Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi contará com o retorno de Dodi, que cumpriu suspensão.

Em 86 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 41 vitórias, contra 24 do Fluminense, além de 21 empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Libertadores 2024, o Tricolor venceu por 4 a 2 nos pênaltis.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Kauã Elias.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Monsalve (Aravena ou Cristaldo) e Soteldo; Braithwaite.

Desfalques

Fluminense

Serna está em transição física, enquanto Nonato e Lelê estão no DM.

Grêmio

Kannemann e Gustavo Martins estão machucados.

Quando é?