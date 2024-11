Onde assistir a Fluminense x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (22), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na briga contra o rebaixamento, o Fluminense busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas e um empate. No momento, o Tricolor ocupa a 16ª posição, com 37 pontos, mesma pontuação que o Criciúma, primeira equipe do Z-4.

Por outro lado, o Fortaleza, em terceiro lugar, com 63 pontos, está a seis pontos do líder Botafogo, que empatou com o Atlético-MG sem gols.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias.

Fortaleza: Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Eros Mancuso; Marinho, Hércules e Pochettino; Breno Lopes; Lucero e Moisés.

Desfalques

Fluminense

Ignácio, com dores no joelho, é desfalque.

Fortaleza

Lucas Sasha, Pedro Augusto e Tomas Cardona estão lesionados, enquanto Matheus Rossetto está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?