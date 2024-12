Onde assistir a Fluminense x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (05), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense, com 40 pontos, precisa vencer e torcer por tropeços de Criciúma e RB Bragantino para se livrar de vez dos riscos de queda. Até aqui, o Tricolor soma 10 vitórias, 10 empates e 16 derrotas.

Por outro lado, o Cuiabá, em penúltimo lugar, com 30 pontos e aproveitamento de 27%, já está rebaixado para a Série B. Para confronto, o Dourado terá o retorno de Bruno Alves.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Arias; Keno (Lima), Serna, Kauã Elias.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Eliel (Derik Lacerda), Clayson e Pitta.

Desfalques

Fluminense

Ganso está suspenso devido à expulsão na partida contra o Athletico-PR. Felipe Melo cumpre punição imposta pelo STJD, enquanto Ignácio segue em processo de recuperação física.

Cuiabá

Max cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto André Luís passou por cirurgia de hérnia de disco e só retorna em 2025.

Quando é?