Onde assistir a Fluminense x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (3), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, com 27 pontos, o Fluminense busca a recuperação no Brasileirão após três derrotas consecutivas. Sem Diogo Barbosa e Germán Cano, suspensos, o técnico Mano Menezes pode optar pelas entradas de Fuentes e Kauã Elias.

Por outro lado, o Cruzeiro, sem vencer há três rodadas, com dois empates e uma derrota, está na briga pelo G-6. Com 43 pontos, a Raposa está a dois do Bahia, que abre a zona de classificação à Libertadores.

Em 76 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 31 vitórias, contra 25 do Cruzeiro, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024, a Raposa venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Gabriel Fuentes (Marcelo); Bernal, Martinelli, Ganso; Arias, Keno (Serna), Kauã Elias.

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Mateus Vital (Matheus Pereira); Veron, Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

Desfalques

Fluminense

Diogo Barbosa e Germán Cano estão suspensos.

Cruzeiro

Dinenno, Japa e Vitinho seguem no departamento médico, enquanto Rafa Silva está em transição físoca.

Quando é?

Data: quinta-feira, 3 de outubro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã- Rio de Janeiro, RJ