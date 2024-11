Onde assistir a Fluminense x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em duelo direto contra o rebaixamento, Fluminense e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (26), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Sem vencer há quatro rodadas, o Fluminense entra em campo sob pressão para conquistar a vitória. Com 38 pontos, o Tricolor ocupa a 15ª colocação, apenas um ponto à frente do Criciúma, primeiro time na zona de rebaixamento. Uma vitória permitiria à equipe carioca abrir quatro pontos de vantagem para o Z-4, restando apenas três rodadas para o fim do Brasileirão.

"É decisão. O jogo de terça tem caráter de decisão. Se tivéssemos nos dois jogos, um que poderia empatar seria hoje. Terça a gente tem que vencer. Vamos entender como o jogo vai ser jogado. Melhorar um pouco a bola parada. Com o volume que tivemos hoje, essas ocasiões acontecem com frequência. Jogamos muitas bolas nas mãos do goleiro. Hoje o campo estava molhado para controlar a batida é difícil. Mas vamos melhorar pequenos detalhes para buscar na terça-feira a vitória", afirmou o técnico Mano Menezes.

Por outro lado, o Criciúma, em 17º lugar, com 37 pontos, vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão. Para o confronto, o técnico Tencati terá os retornos de Miguel Trauco e Wilker Ángel.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Keno (Lima ou Serna) e Kauã Elias.

Criciúma: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Newton, Ronald (Matheusinho) e Marcelo Hermes; Vizeu e Bolasie.

Desfalques

Fluminense

Lelê e Ignácio estão machucados.

Criciúma

Claudinho cumprirá suspensão.

Quando é?