Onde assistir a Fluminense x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 23ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Fluminense recebe o Corinthians na noite deste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de derrota em clássico no jogo passado, o Fluminense caiu para o 18º lugar, com 20 pontos. O Tricolor tem desfalques importantes para o duelo, inclusive do técnico Mano Menezes. Por outro lado, Nonato, Cano, Kevin Serna e Marquinhos estão de volta.

Já o Corinthians arrancou um empate na rodada anterior e agora é o 17º colocado, com 21 pontos. O Timão segue sem poder contar com Raniele e Alex Santana.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 106 vezes, com 39 vitórias do Corinthians, 35 do Fluminense, além de 32 empates. No último confronto, o Timão ganhou por 3 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Ignácio), Esquerdinha; André, Bernal, Alexsander e Lima; Keno e Kauã Elias.

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan, Charles, Rodrigo Garro e Hugo; Talles Magno e Giovane (Pedro Raul).

Desfalques

Fluminense

Mano Menezes, Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso estão suspensos, enquanto Diogo Barbosa e Martinelli seguem no departamento médico.

Corinthians

Raniele e Alex Santana estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 17 de agosto de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ