Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 27ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Botafogo fazem clássico na noite deste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de derrota no jogo passado, o Fluminense permanece na 16ª posição, com 27 pontos. O Tricolor sabe que precisa pontuar para encerrar a rodada mais uma vez fora do Z-4. Entretanto, Thiago Silva e Thiago Santos são baixas certas na equipe das Laranjeiras.

Já o Botafogo é o líder isolado do Brasileirão, com 53 pontos marcados. O Alvinegro, entretanto, vive um dilema, já que tem confronto pela Copa Libertadores no meio da semana e, por isso, pode poupar algumas peças.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 339 vezes, com 123 vitórias do Fluminense, 113 do Botafogo, além de 103 empates.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Xavier, Antônio Carlos, Melo e Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Árias, Serna e Elias.

Botafogo: John, Vitinho (Ponte), Bastos (Adryelson), Barboza e Telles (Marçal); Gregore, Tchê Tchê e Almada; Luiz Henrique, Savarino e Jesus.

Desfalques

Fluminense

Thiago Silva está lesioando, enquanto Thiago Santos cumpre suspensão.

Botafogo

Freitas cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 21 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ