Onde assistir a Fluminense x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (4), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Bahia se enfrentam neste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo Juventude por 3 a 2 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na zona de rebaixamento, com apenas 19 pontos, o Tricolor vem de um empate e três vitórias nos últimos quatro jogos.

Do outro lado, o Bahia empatou com o Botafogo por 1 a 1 na Copa do Brasil. Já no Brasileirão, a equipe não vence há quatro rodadas: dois empates e duas derrotas. Com 32 pontos, o objetivo é voltar a brigar pelas primeiras posições.

Mais artigos abaixo

Em 55 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 25 vitórias, contra 13 do Bahia, além de 17 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2024, a equipe baiana venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Serna, Arias e Kauã Elias.

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Cuesta (Kanu) e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro (Carlos de Pena); Everaldo e Thaciano (Biel).

Desfalques

Fluminense

Marquinhos e Nonato estão machucados, enquanto Felipe Melo, Isaac e Terans estão em transição.

Bahia

Rezende, Nicolás Acevedo e Ademir estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 4 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ