Onde assistir a Fluminense x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Atlético-GO se enfrentam na noite deste sábado (15), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há cinco rodadas (três derrotas e dois empates), o Fluminense vive momento conturbado no Brasileirão. O Tricolor ocupa o 16º lugar, com 6 pontos, e sabe que precisa ganhar para não correr o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. André e Lelê continuam no departamento médico, enquanto Jhon Arias é ausência certa devido a convocação para disputar a Copa América.

Já o Atlético-GO está na 18ª posição, com 5 pontos e vem de um empate heroico conquistado na rodada passada. O Dragão não poderá contar com Guilherme Romão, suspenso e o técnico Jair Ventura terá que improvisar na posição.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 18 vezes, com sete vitórias do Fluminense, sete do Atlético-GO, além de quatro empates. No último duelo, o Dragão venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo (Marlon), Marcelo; Martinelli, Lima, Ganso; Marquinhos, John Kennedy (Alexsander), Cano.

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Alix Vinicius (Pedro Henrique), Adriano Martins, Alejo Cruz (Rodallega); Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas, Shaylon; Luiz Fernando, Vagner Love.

Desfalques

Fluminense

André e Lelê estão no departamento médico, enquanto Jhon Arias foi convocado para disputar a Copa América.

Atlético-GO

Guilherme Romão cumpre suspensão, enquanto Pedro Rangel, Danielzinho e Yony González não podem atuar por questões contratuais.

Quando é?