Onde assistir a Fluminense x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (22), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em duelo direto contra o rebaixamento, Fluminense e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo na última rodada do Brasileirão, o Fluminense segue na luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Ocupando a 15ª posição, com 33 pontos, o Tricolor está a apenas um ponto do Corinthians, primeiro time dentro do Z-4. No entanto, se vencer nesta terça-feira, o time entrará na zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2025.

Por outro lado, o Athletico-PR, com três jogos a menos, está na zona de rebaixamento, com 31 pontos. Sem vencer há 10 partidas no Brasileirão, somando sete derrotas e três empates, o Furacão pode deixar o Z-4 em caso de vitória.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos, Marcelo (Diogo Barbosa); Bernal, Martinelli, Ganso; Lima, Arias (Keno) e Kauã Elias.

Athletico-PR: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra; Madson, Gabriel, Erick e Esquivel; Nikão, Cuello e Pablo.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Julimar está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Canobbio está com dores musculares.

Quando é?