Onde assistir a Flamengo x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Flamengo e Vitória se enfrentam neste domingo (08), às 16h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv2 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Já sem chances de título, o Flamengo entra em campo na última rodada apenas para cumprir tabela e se despedir do ídolo Gabriel Barbosa. Já classificado para a fase de grupos da Libertadores, o Rubro-Negro ocupa a terceira posição, com 69 pontos, sete a menos que o líder Botafogo.

Por outro lado, o Vitória, com 46 pontos já está confirmado para disputar Copa Sul-Americana. Em 37 jogos disputados no Brasileirão, o time baiano soma 13 vitórias, sete empates e 17 derrotas Aproveitamento de 41%.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (David Luiz) e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Matheus Gonçalves (Gerson) e Alcaraz; Gonzalo Plata (Gabigol) e Bruno Henrique.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Bruno Uvini (Caio Vinícius) e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres, Ryller, Willian Oliveira e Lucas Esteves; Gustavo Mosquito, Alerrandro e Janderson.

Desfalques

Flamengo

Alex Sandro, Rossi, Viña, Cebolinha e Pedro estão machucados.

Vitória

Neris, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque, assim como Matheusinho, Osvaldo e Camutanga no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 08 de dezembro de 2024

domingo, 08 de dezembro de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

