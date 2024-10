Onde assistir a Flamengo x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 31ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Juventude se enfrentam na tarde deste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Diante de sua torcida, o Flamengo entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-4. O Rubro-Negro é o quarto colocado, com 51 pontos, mas possui uma série de desfalques.

Do outro lado, o Juventude não vence há quatro jogos e se aproximou da zona de rebaixamento. O Alviverde está na 16ª posição, com 34 pontos, e sabe que precisa pontuar para continuar fora do Z-4.

As equipes já se enfrentaram 28 vezes, com 10 vitórias do Flamengo, 11 do Juventude, além de 7 empates. No último encontro, o Alviverde ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta, Gerson, Michael e Gabigol.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama e Mandaca (Nenê); Marcelinho (Ewerthon), Edson Carioca e Gilberto.

Desfalques

Flamengo

De La Cruz, Alex Sandro, Carlinhos, Viña, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo estão no departamento médico, enquanto Bruno Henrique cumpre suspensão.

Juventude

Jadson está suspenso, e Lucas Barbosa, lesionado.

Quando é?