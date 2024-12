Onde assistir a Flamengo x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (1), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Internacional se enfrentam neste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o país, exceto São Paulo e Varginha, MG) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Já sem chances de título no Campeonato Brasileiro, o Flamengo cumpre apenas tabela na reta final. No momento, o Rubro-Negro é o quinto colocado com 63 pontos e já está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2025 por ter sido campeão da Copa do Brasil.

Por outro lado, o Internacional aparece em terceiro lugar do Brasileirão, com 65 pontos, oito a menos que o líder Botafogo. Embalado, o Colorado acumula 11 vitórias e quatro empates nos últimos 15 jogos disputados na temporada.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Gerson; Michael, Bruno Henrique e Gabigol (Plata).

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Valencia.

Desfalques

Flamengo

Pulgar cumprirá suspensão, enquanto Pedro, Everton Cebolinha, Matías Viña, Arrascaeta e Luiz Araújo estão fora.

Internacional

Mercado está machucado, enquanto Rafael Borré está suspenso.

Quando é?