Onde assistir a Flamengo x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a goleada aplicada sobre o Vasco por 6 a 1, o Flamengo volta ao campo precisando da vitória para assumir a liderança do Brasileirão. Na vice-liderança, com 14 pontos, o Rubro-Negro está a dois do líder Botafogo.

Por outro lado, o Grêmio busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas no Brasileirão.

Em 13º lugar, com seis pontos, o Tricolor Gaúcho tem três jogos a menos disputados no torneio.O retrospecto histórico entre as equipes é bastante equilibrado. Em 106 jogos disputados, o Flamengo e o Grêmio têm 36 vitórias cada, além de 34 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2023, o Tricolor Gaúcho venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz, Igor Jesus e Lorran; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

Grêmio: Rafael Cabral (Marchesín); João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Pavon, Nathan Fernandes (Galdino) e JP Galvão.

Desfalques

Flamengo

Ayrton Lucas e Allan estão lesionados

Grêmio

Villasanti e Soteldo estão defendendo suas respectivas seleções, enquanto Diego Costa, machucado, e Gustavo Nunes, suspenso, estão fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 13 de junho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Luiz Flávio (árbitro), Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini (assistentes), Kleber Ariel Gonçalves (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto (VAR)