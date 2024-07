Onde assistir a Flamengo x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (11), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Estádio Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com duas vitórias e um empate no Brasileirão, o Flamengo volta a campo defendendo a liderança. Com 31 pontos, o Rubro-Negro está a um do Botafogo, segundo colocado. Até aqui, foram nove vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Por outro lado, o Fortaleza, com 23 pontos, está a dois pontos do Athletico-PR, equipe que abre o G-6 do Brasileirão. Na última rodada, o Leão do Pici venceu o Fluminense por 1 a 0 na Arena Castelão.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar, Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Pedro.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona, Felipe Jonatan; Pedro Augusto (Hércules), Lucas Sasha, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Desfalques

Flamengo

Cebolinha e Bruno Henrique estão machucados, enquanto Viña, Varela, De la Cruz e Arrascaeta disputam a Copa América.

Fortaleza

Moisés, Zé Welison, Calebe, Martínez e Pedro Rocha estão lesionados.

Quando é?