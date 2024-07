Onde assistir a Flamengo x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (6), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Flamengo recebe o Cuiabá na noite deste sábado (6), às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Líder com 30 pontos, o Flamengo entra em campo buscando o terceiro triunfo consecutivo para se manter na ponta da tabela. Pedro e Pulgar devem retomar a titularidade no time de Tite. Por outro lado, Gabigol continua sem ser relacionado.

Do outro lado, o Cuiabá não vence há quatro jogos e caiu para o 15º lugar, com 13 pontos marcados. O Dourado terá os reforços de Lucas Mineiro, Derik Lacerda e Lucioano Giménez, que cumpriram suspensão na rodada passada, enquanto Max se recuperou de lesão. Por outro lado, é a vez de Raylan, Filipe Augusto e André Luís ficarem ausentes devido ao terceiro cartão amarelo.

No histórico de confronto, as equipes se enfrentam seis vezes, com quatro vitórias do Flamengo, uma do Cuiabá, além de um empate. No último duelo entre os times, o Flamengo ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar (Léo Ortiz) e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Pitta.

Desfalques

Flamengo

Varela, Viña, De la Cruz e Arrascaeta estão na Copa América, enquanto Cebolinha trata lesão no quadril. Gabigol continua sem ser relacionado.

Cuiabá

Raylan, Filipe Augusto e André Luís cumprem suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 6 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA) (árbitro), (FIFA) Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Eduardo Gonçalves da Cruz (assistentes), Marcio dos Santos Oliveira (quarto árbitro), Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (VAR)