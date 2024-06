Onde assistir a Flamengo x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (30), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após uma sequência de cinco vitória e dois empates no Brasileirão, o Flamengo foi derrotado pelo Juventude por 2 a 1 na última rodada. Com 24 pontos, o Rubro-Negro busca reencontrar o caminho da vitória para se manter na liderança do torneio.

Do outro lado, o Cruzeiro, com 20 pontos e um aproveitamento de 60%, está na briga pelo G-4 do Brasileirão. Na última rodada, a Raposa venceu o Athletico-PR por 2 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Léo Ortiz (Allan), Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Victor Hugo) e Pedro.

Cruzeiro: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Victor Hugo, Luiz Araújo e Pedro.

Desfalques

Flamengo

Igor Jesus e Everton Cebolinha seguem lesionados, enquanto Arrascaeta, Viña, Varela, Pulgar e De la Cruz estão disputando a Copa América.

Cruzeiro

Zé Ivaldo está suspenso, enquanto Rafa Silva e Juan Dinenno estão no DM.

Quando é?

Data: domingo, 30 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Braulio da Silva (árbitro), Alex dos Santos e Thiaggo Americano (assistentes), Maguielson Lima (quarto árbitro), Daiane Muniz (VAR)