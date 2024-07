Onde assistir a Flamengo x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela 18ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Criciúma entram em campo na tarde deste sábado (20), às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de derrota, o Flamengo teve uma semana cheia para poder treinar e realizar correções. Terceiro colocado com 31 pontos, o Rubro-Negro terá o apoio de sua torcida para volta à disputa pelas primeiras posições. Recuperado de lesão no quadril, Cebolinha voltou a ser relacionado.

Já o Criciúma perdeu no meio da semana e segue na 14ª posição, com 17 pontos. O Tigre perdeu Matheusinho, lesionado, e terá mudanças forçadas na equipe para o duelo deste sábado.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 14 vezes, com 8 vitórias do Flamengo, 2 do Criciúma, além de 4 empates.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Barreto, Newton, Ronald, Fellipe Mateus e Hermes; Bolasie (Arthur Caíke).

Desfalques

Flamengo

Bruno Henrique está lesionado, e Allan cumpre suspensão.

Criciúma

Matheusinho está lesionado.

Quando é?

Data: sábado, 20 de julho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, Brasília - DF

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa (árbitro), Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA) e Eduardo Goncalves da Cruz (assistentes), Marcello Ruda Neves Ramos da Costa (quarto árbitro), Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA) (VAR)