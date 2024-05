Onde assistir a Flamengo x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Corinthians prometem fazer um jogo movimentado na tarde deste sábado (11), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três rodadas no Brasileirão (dois empates e uma derrota), além de estar em uma situação delicada na Copa Libertadores, o Flamengo chega pressionado para o duelo. O Rubro-Negro, sétimo colocado com 8 pontos, tem sido questionado pela torcida devido às más atuações recentes. Pressionado, o técnico Tite não poderá contar com Pulgar e Bruno Henrique, enquanto Arrascaeta e dúvida.

Já o Corinthians conseguiu afastar a má fase com vitórias tanto no Campeonato Brasileiro, como na Copa Sul-Americana. No nacional, o Timão está na 14ª posição, com 5 pontos, e quer o triunfo para se distanciar da zona de rebaixamento. Raniele, suspenso, é baixa certa para António Oliveira.

As equipes já se enfrentaram 118 vezes, com 43 vitórias do Corinthians, 51 do Flamengo, além de 24 empates. No último confronto entre os times, empate por 1 a 1. Clique aqui e confira tudo sobre o histórico desse clássico.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz, Gerson, Lorran (Arrascaeta) e Everton Cebolinha; Pedro.

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Fausto Vera (Paulinho), Rodrigo Garro e Breno Bidon; Romero, Wesley e Yuri Alberto (Gustavo Mosquito).

Desfalques

Flamengo

Pulgar e Bruno Henrique estão no departamento médico.

Corinthians

Raniele cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 11 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (FIFA) (árbitro), Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (FIFA) (assistentes), Jefferson Ferreira de Moraes (quarto árbitro) e Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA) (VAR-FIFA) (VAR)