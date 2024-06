Onde assistir a Flamengo x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 20h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos disputados, o Flamengo está na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Com 18 pontos, o Rubro-Negro empatou com o Athletico-PR por 1a 1 na última rodada.

Do outro lado, o Bahia, também com 18 pontos, também está invicto com cinco vitórias e três empates nos últimos oito jogos disputados no Brasileirão. Na última rodada, empatou com o Criciúma por 2 a 2.

Em 57 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 25 vitórias, contra 13 do Bahia, além de 19 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas; Léo Ortiz (Allan), Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Cebolinha) e Pedro.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano.

Desfalques

Flamengo

Arrascaeta, De la Cruz, Viña, Varela e Pulgar estão com suas respectivas seleções. Já Fabrício Bruno cumprirá suspensão.

Bahia

Santiago Arias segue com a seleção da Colômbia, enquanto Nicolás Acevedo está no DM.

Quando é?

Data: quinta-feira, 20 de junho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (árbitro), Nailton Junior de Sousa e Eduardo Gonçalves (assistentes), Jefferson Ferreira de Moraes (quarto árbitro), Rafael Traci (VAR)