Onde assistir a Flamengo x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024. . partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul) na TV aberta, do SporTV na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view e do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Luis Roberto narrará o jogo na Globo, com comentários de Junior e Roger Flores. No SporTV e no Premiere, a narração será de Gustavo Villani, com análises de Ramon Motta e Renata Mendonça.

Em busca do quinto título da Copa do Brasil, o Flamengo entra em campo com a vantagem do empate após vencer o primeiro jogo, disputado na Arena Fonte, por 1 a 0. O Rubro-Negro garantiu a classificação para as quartas de final ao eliminar o Amazonas na terceira fase com um placar agregado de 2 a 0, além de superar o Palmeiras nas oitavas de final com um agregado de 2 a 1.

Por outro lado, o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal. Se vencer por um gol, a decisão será nos pênaltis. Nesta edição da Copa do Brasil, o Tricolor Baiano eliminou o Moto Club com uma vitória por 4 a 0, superou o Caxias nos pênaltis por 6 a 5, e derrotou o Criciúma com um placar agregado de 3 a 0. Nas oitavas de final, deixou para trás o Botafogo com um agregado de 2 a 1

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Léo Ortiz (Arrascaeta) e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Tite.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Flamengo

Pedro, Michael, De la Cruz e Viña estão no departamento médico.

Bahia

Biel e Nicolás seguem machucados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ