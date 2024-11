Onde assistir a Flamengo x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Após decidirem a final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético-MG se reencontram nesta quarta-feira (13), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Campeão da Copa do Brasil com um placar agregado de 4 a 1 – em uma final marcada por provocações do adversário e confusões dentro e fora do estádio –, o Flamengo agora concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro. Ocupando o quinto lugar com 58 pontos, o Rubro-Negro, já classificado para a Libertadores de 2025, está a 10 pontos do líder Botafogo.

Para o confronto, o técnico Filipe Luís não poderá contar com Gabigol. Na tarde da última terça-feira (12), a diretoria do clube decidiu afastar o jogador, que anunciou sua saída do Flamengo após a conquista do título da Copa do Brasil.

Por outro lado, o Atlético-MG, em 11º lugar, com 41 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão após dois empates e duas derrotas. No momento, o Galo busca garantir sua vaga na Libertadores. Para o confronto fora de casa, o técnico Gabriel Milito terá os retornos de Deyverson e Fausto Vera, que não disputaram a Copa do Brasil.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Carlos Alcaraz, Lorran, Bruno Henrique, Michael e Gabigol.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs, Fausto Vera, Otávio, Bernard, Hulk, Paulinho e Deyverson.

Desfalques

Flamengo

Arrascaeta, Everton Cebolinha, Matías Viña, Pedro e Carlinhos estão machucados, enquanto Allan cumprirá suspensão.

Atlético-MG

Junior Alonso, Eduardo Vargas e Alan Franco estão com suas seleções, enquanto Paulo Vitor cumpre suspensão, e Cadu permanece lesionado.

Quando é?