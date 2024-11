Onde assistir a Flamengo x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa do Brasil 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (03), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (03), às 16h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil 2024. A volta será no dia 10, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada, do Premiere no pay-per-view, além do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Na TV Globo, a narração do jogo ficará por conta de Luis Roberto, com comentários de Ana Thaís Matos e Júnior. No Premiere, Luiz Carlos narrará a decisão, acompanhado de Eric Faria e Grafite.

Após empatar com o Internacional por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a decisão da Copa do Brasil. Em busca do seu quinto título na competição, o Rubro-Negro garantiu vaga na final ao eliminar o Corinthians por 1 a 0 na semifinal. Nas fases anteriores, superou o Amazonas na terceira fase com um placar agregado de 2 a 0, o Palmeiras nas oitavas de final por 2 a 1 e o Bahia nas quartas de final por 2 a 0.

Por outro lado, o Atlético-MG, em busca de seu terceiro título na Copa do Brasil, chegou à final após eliminar o Vasco por 3 a 2 na semifinal, o São Paulo por 1 a 0 nas quartas de final e o CRB por 5 a 2 nas oitavas. Antes disso, na terceira fase, superou o Sport com um placar agregado de 2 a 1. Para o primeiro jogo, o técnico Gabriel Milito terá os retornos do meias Zaracho e Bernard, recuperados de lesão.

Em 88 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 35 vitórias, contra 33 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Rubro-Negro venceu por 4 a 2.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton, Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana (Zaracho) e Rubens (Arana); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques

Flamengo

Bruno Henrique e Pulgar vão cumprir suspensão. Já Pedro, Viña, Cebolinha, Luiz Araújo e De la Cruz estão machucados.

Atlético-MG

Fausto Vera e Deyverson não estão inscritos na Copa do Brasil, enquanto Cadu está no DM.

Quando é?