Onde assistir a Flamengo x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (28), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Flamengo, com 37 pontos, está na briga pelas primeiras posições do torneio. Para o confronto, o técnico Tite terá os retornos de Pulgar e Wesley, mas Bruno Henrique é dúvida.

Do outro lado, o Atlético-GO, na lanterna do Brasileirão, com apenas 12 pontos e um aproveitamento de 21%, entra em campo pressionado após seis derrotas e quatro empates nos últimos 10 jogos disputados.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

Atlético-GO: Ronaldo; Roni, Adriano Martins, Pedro Henrique e Rodallega; Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas e Rhaldney (Shaylon); Janderson, Jan Hurtado (Yony González) e Luiz Fernando.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Atlético-GO

Alix Vinicius, Guilherme Romão e Emiliano Rodríguez foram expulsos contra o Bahia e vão cumprir suspensão, assim como Alejo Cruz e Max, suspensos porque receberam o terceiro cartão amarelo.

Quando é?

Data: domingo, 28 de julho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro , RJ

