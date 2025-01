Onde assistir a Ferroviário x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

A largada foi oficialmente dada para a "Lampions League" 2025; veja quem transmite o duelo

Ferroviário e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), pela rodada inaugural da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. O jogo será no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

O time cearense vem de derrota para o Horizonte por 2 a 1, em casa, na estreia do Campeonato Cearense, e quer reverter a situação e começar com o pé direito no grupo A. O Tubarão da Barra veio da Pré-Copa do Nordeste, tendo eliminado o Santa Cruz-RN na primeira fase e o Treze-PB na segunda.

Com a chegada de reforços para a disputa do Brasileirão Série A e a boa expectativa para os torneios de início de ano, o Leão ainda não venceu no ano e terá força máxima para a estreia da Copa dos Grandes Clássicos. Até aqui, os três jogos da equipe pelo Campeonato Pernambucano acabaram em 1 a 1.

Mais artigos abaixo

Os clubes se enfrentaram quatro vezes na história, sendo duas vitórias do Sport e dois empates. No entanto, na vez mais recente, o Ferroviário se classificou na segunda fase da Copa do Brasil 2018 após passar nos pênaltis em jogo que terminou em 3 a 3 no tempo normal.

Prováveis escalações

Ferroviário: Sivaldo Jr; Rikelmy, Wesley Junio, Jefão, João Cubas e Pablo Alves; João Vitor, Gharib e Rodrigo Fuzil; Allanzinho e Gustavo. Técnico: Tiago Zorro.

Sport: Caíque Franã; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Fabrício Domínguez, Lucas Lima e Tití Ortiz; Romarinho, Chrystian Barletta e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa.

Desfalques

Ferroviário

O atacante Ciel e o meia Janeudo estão lesionados.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?