Onde assistir a Everton x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (22), no Estádio Goodison Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Everton e Chelsea se enfrentam neste domingo (22), às 11h (de Brasília), no Estádio Goodison Park, em Liverpool, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado pela goleada de 5 a 1 sobre o Shamrock Rovers na Liga Conferência, o Chelsea volta suas atenções para a Premier League. Vice-líder com 34 pontos, os Blues estão a apenas dois pontos do líder, Liverpool. Por outro lado, o Everton ocupa a 16ª posição com 15 pontos, estando três pontos à frente do Ipswich, time que abre a zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Everton: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Gueye, Mangala, Ndiaye, Doucouré, McNeil e Calvert-Lewin.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Colwill, Veiga, Caicedo, Fernández, Neto, Cole Palmer, Sancho e Jackson.

Desfalques

Everton

Youssef Chermiti, Tim Iroegbunam e James Garner estão fora.

Chelsea

Omari Kellyman, Reece James, Wesley Fofana estão lesionados, enquanto Mykhailo Mudryk cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 22 de dezembro de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Goodison Park - Liverpool, ING

