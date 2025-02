Onde assistir a Espanyol x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (2), no RCDE Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Espanyol e Real Madrid se enfrentam neste domingo (2), às 17h (de Brasília), no RCDE Stadium, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Classificado para os playoffs das oitavas de final da Champions League, o Real Madrid volta suas atenções para o Campeonato Espanhol. Atualmente, os Merengues lideram a competição com 49 pontos, quatro a mais que o rival Atlético de Madrid, segundo colocado. Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti contará com o retorno de Vinícius Júnior, que cumpriu suspensão no meio da semana.

Por outro lado, o Espanyol, que avançou à semifinal da Copa da Catalunha ao eliminar o Sabadell por 1 a 0, segue na luta contra o rebaixamento na La Liga. Em 18º lugar, com 20 pontos, a equipe está a um ponto do Alavés, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Sevilla.

Prováveis escalações

Espanyol: Garcia; El Hilali, Kumbulla, Leandro Cabrera, Sergi Gomez; Carreras, Kral, Lozano, Tejero; Puado, Veliz.

Real Madrid: Courtois; Asencio, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Ceballos, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé.

Desfalques

Espanyol

Sem desfalques confirmados.

Real Madrid

Dani Carvajal, Camavinga e Militão seguem fora.

Quando é?

Data: domingo, 2 de fevereiro de 2025

domingo, 2 de fevereiro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: RCDE Stadium - Barcelona, ESP

