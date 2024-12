Onde assistir a Deportivo Garcilaso x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega; confira a transmissão e outras informações do jogo

Deportivo Garcilaso e Cuiabá se enfrentam na noite desta terça-feira (23), às 21h (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há três jogos na temporada, o Cuiabá volta suas atenções para a Sul-Americana. Líder do Grupo G com quatro pontos, o Dourado empatou com o Lanús por 1 a 1 na rodada de estreia e, na sequência, venceu o Metropolitanos por 2 a 0.

Do outro lado, o Deportivo Garcilaso, que ocupa a terceira posição no torneio com três pontos, venceu o Metropolitanos por 3 a 2 na primeira rodada. No entanto, foi derrotado pelo Lanús por 2 a 1 fora de casa na sequência.

Prováveis escalações

Deportivo Garcilaso: Diego Penny, Aldair Salazar, Erick Canales, Carlos Beltrán, Carlos Diez, Erick Gonzáles, Andrés Chicaiza, Anthony Gordillo, Adrián Ugarriza, Gaspar Gentile, Pablo Erustes.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Fernando Sobral e Lucas Mineiro; Derik Lacerda, Clayson e Isidro Pitta.

Desfalques

Deportivo Garcilaso

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Deyverson, Max e Ramon são desfalques.

Quando é?