Onde assistir a Delfín x Real Tomayapo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes se enfrentam pela sexta rodada da fase de grupos da Sula nesta terça-feira (28); veja como acompanhar e outras informações

Delfín e Real Tomayapo se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estário Jocay, em Manta, Equador, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming (veja a programação completa).

Com 5 pontos e ocupando a segunda colocação, a equipe busca consolidar sua posição e se aproximar do líder Belgrano, que tem 7 pontos e um jogo a mais. A vitória por 2 a 0 sobre o Aucas na última rodada do campeonato nacional foi um sopro de esperança para o Delfín, que vinha de uma série de dez jogos sem vencer. A equipe espera que essa vitória tenha sido o ponto de virada para uma sequência positiva.

Do outro lado, o Real Tomayapo busca sua primeira vitória na competição. A equipe tem um ponto somado e precisa urgentemente de um resultado positivo para se continuar sonhando em se classificar.

Prováveis escalações

Delfín: Pierre Bellolio; Nicolás Goitea, Gariglio, Juan Manuel Elordi; MAikel Reyes, Jean Humanante, Luis Castro, Marcos Mejia; Micheal Mieles, Enzo Gaggi e Nicolás Messiniti.

Real Tomayapo: Pedro Galindo; Santiago Cuiza, Leonado Justiano, Juan Rioja, Joan Orellana; Matias Noble, Miguel Graneros, Villamil, Austin Alcaraz; Leandro Mayqua e Tomianovic

Desfalques

Delfín

Sem desfalques confirmados.

Real Tomayapo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?