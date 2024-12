Onde assistir a Cuiabá x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (08), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Vasco se enfrentam neste domingo (08), às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Rebaixado para a Série B, o Cuiabá soma 30 pontos e aproveitamento de 27% no Brasileirão. Em 37 jogos disputados, o Dourado registra apenas seis vitórias, 12 empates e 19 derrotas. Por outro lado, o Vasco, que venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na última rodada, ainda tem possibilidade remota dde conquistar vaga na Libertadores. No meio da tabela, com pontos, o Gigante da Colina já está confirmado na Sul-Americana 2025.

Em cinco jogos disputados entre as equipes, o Vasco nunca perdeu para o Cuiabá. Até aqui, soma soma três vitórias e dois empates.

Prováveis escalações

Cuiabá: Pasinato; M. Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Junior Tavares; Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Denilson; Eliel, Isidro Pitta e Clayson.

Vasco: Léo Jardim; Puma, João Victor, Léo e Leandrinho; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Jair e Philippe Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.

Desfalques

Cuiabá

Walter, Ramon e Empereur vão cumprir suspensão.

Vasco

Lucas Piton, Paulo Henrique, JP, Estrella, David e Adson estão fora do confronto.

Quando é?

Data: domingo, 08 de dezembro de 2024

domingo, 08 de dezembro de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Pantanal - Cuiabá, MT

