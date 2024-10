Onde assistir a Cuiabá x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 29ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O São Paulo visita o Cuiabá na noite deste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Na 19ª posição, com 23 pontos, o Cuiabá vive situação delicada no campeonato. O Dourado não ganha há três rodadas e precisa reagir para não ficar com a "corda no pescoço".

O São Paulo, por sua vez, vive situação completamente inversa. Após ganhar o clássico no jogo anterior, o Tricolor alcançou o quinto lugar, com 47 pontos, e vai em busca de um novo triunfo para seguir firme na luta por uma vaga no Z-4.

Mais artigos abaixo

Em 7 jogos disputados entre as equipes, o Cuiabá soma 2 vitórias, contra 1 do São Paulo, além de 4 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024, triunfo do Cuiabá por 1 a 0.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Isidro Pitta.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas Moura, Luciano e Wellington Rato; Calleri.

Desfalques

Cuiabá

André Luís e Filipe Augusto estão no departamento médico.

São Paulo

Ferreira, Michel Araújo, Alisson e Pablo Maia estão no departamento médico, enquanto Alan Franco cumpre suspensão.

Quando é?