Onde assistir a Cuiabá x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela 13ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e RB Bragantino se enfrentam na noite deste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Há quatro jogos sem perder (dois empates e duas vitórias), o Cuiabá ocupa o 14º lugar, com 12 pontos. Em casa, o Dourado quer manter a boa fase para continuar longe da zona do rebaixamento. Max Alves e Gabriel Knesowitsch continuam no departamento médico.

Já o RB Bragantino perdeu na partida passada e acabou caindo para a oitava posição, com 18 pontos. O Massa Bruta quer se recuperar na competição para tentar terminar a rodada dentro do G-6.

No histórico de confronto, as equipes se enfrentam 10 vezes, com quatro vitórias do Bragantino, duas do Cuiabá, além de quatro empates. No último duelo entre os times, o RB ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Alexandre, Marllon, Empereur, Ramon; Augusto, Mineiro, Denilson; Cafu, Pitta, Clayson.

RB Bragantino: Lucão; Santos, Henrique, Candido; Vitinho, Jadsom, Raul, Capixaba; Helinho, Borbas, Evangelista.

Desfalques

Cuiabá

Max Alves e Gabriel Knesowitsch estão lesionados.

RB Bragantino

Matheus Fernandes e Nathan Camargo estão no departamento médico, enquanto Andrés Hurtado foi convocado Copa América.

Quando é?

Data: sábado, 29 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá - MT

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (árbitro), Felipe Alan Costa de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira (assistentes), Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (quarto árbitro), Gilberto Rodrigues Castro Junior (VAR)