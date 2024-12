Onde assistir a Cuiabá x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (5), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Cuiabá recebe o Palmeiras neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Goiás por 1 a 0 no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, o Cuiabá volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Na lanterna sem nenhum ponto conquistado, o Dourado vai em busca da primeira vitória após três derrotas no torneio.

Do outro lado, o Palmeiras chega embalado com a vitória de virada sobre o Botafogo-SP por 2 a 1 na Copa do Brasil. No Brasileirão, o Verdão busca reencontrar o caminho da vitória após um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Bruno Alves (Lucas Fernandes) e Ramon; Denilson e Fernando Sobral; Clayson, Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Rios) e Raphael Veiga; Estêvão (Lazaro), Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Cuiabá

Filipe Augusto, Max e Rikelme estão fora.

Palmeiras

Dudu e Bruno Rodrigues seguem machucados.

Quando é?

Data: domingo, 5 de maio de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal - Cuiabá, MT

Arbitragem: Bruno Arleu Araújp (árbitro), Thiago Henrique Neto e Luiz Claudio Regazone (assistentes), Arthur Gomes (quarto árbitro), Charly Wendy Straub (VAR)