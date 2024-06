Onde assistir a Cuiabá x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Internacional entram em campo na noite este sábado (1), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a pausa, o Cuiabá (lanterna ainda sem pontuar) quer aproveitar o retorno no campeonato para conquistar a primeira vitória e iniciar a sua caminhada para sair da zona de rebaixamento, após garantir vaga no playoff da Copa Sul-Americana. O Dourado não poderá contar com Rikelme, Derik Lacerda e Lucas Fernandes, enquanto Filipe Augusto é dúvida.

Já o Internacional está na décima posição, com 7 pontos, e vê no duelo a chance de apagar a derrota sofrida no meio da semana pela Copa Sul-Americana. A tendência é que o técnico Eduardo Coudet repita escalação utilizada no meio da semana. Entretanto, existe a possibilidade de Aránguiz aparecer entre os titulares.

As equipes já se enfrentaram oito vezes, com três vitórias do Internacional, duas do Cuiabá , além de três empates. No último confronto entre os times, o Colorado ganhou por 2 a 0.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Railan, Bruno Alves, Gabriel e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Eliel (Jonathan Cafú), Clayson e Isidro Pitta.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Mauricio, Alan Patrick e Wesley; Valencia e Borré.

Desfalques

Cuiabá

Rikelme, Derik Lacerda e Lucas Fernandes estão lesionados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 1 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá - MT

Arbitragem: Anderson Ribeiro Gonçalves (árbitro), Alex Ang Ribeiro (FIFA) e Leone Carvalho Rocha (assistentes), Denis da Silva Ribeiro Serafim (quarto árbitro) e Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA) (VAR-FIFA) (VAR)