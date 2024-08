Onde assistir a Cuiabá x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 22ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Cuiabá encara o Grêmio na noite deste sábado (10), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três jogos, o Cuiabá caiu para o 19º lugar, com 17 pontos. O Dourado sabe que precisa vencer para não ficar em situação ainda mais complicada dentro da zona de rebaixamento.

Já o Grêmio está invicto há quatro partidas e subiu para a 14ª posição, com 21 pontos. O Tricolor, entretanto, vem de eliminação na Copa do Brasil no meio da semana. E como tem compromisso pela Libertadores nos próximos dias, o técnico Renato Gaúcho deve promover mudanças na equipe.

As equipes já se enfrentaram 7 vezes, com 6 vitórias do Grêmio, além de 1 empates. No último confronto, o Tricolor ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Juan Tavares; Lucas Mineiro, Denilson e Max; André Luís (Jonathan Cafú), Derik Lacerda e Isidro Pitta.

Grêmio: Marchesín; Gustavo Martins, Rodrigo Ely (Aravena) e Jemerson; Fabio, Dodi, Pepê, Monsalve e Reinaldo (José Guilherme); Arezo e Gustavo Nunes.

Desfalques

Cuiabá

Ramon cumpre suspensão.

Grêmio

Mayk, André Henrique e Rodrigo Caio serão poupados.

Quando é?

Data: sábado, 10 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá - MT