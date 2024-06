Onde assistir a Cuiabá x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (16), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Fortaleza se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 na última rodada, o Cuiabá busca a primeira vitória em casa no Brasileirão. Na zona de rebaixamento, com quatro pontos, o Dourado não poderá contar com Marllon, suspenso. Bruno Alves é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Fortaleza aparece no meio da tabela do Brasileirão, com 10 pontos conquistados. Em sete jogos, o Leão do Pici soma duas vitórias, quatro empates e uma derrota no torneio nacional.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Jonathan Cafú, Clayson e Isidro Pitta.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona, Bruno Pacheco; Hércules, Zé Welison, Pochettino; Pikachu, Lucero, Breno Lopes.

Desfalques

Cuiabá

Marllon cumprirá suspensão.

Fortaleza

Moisés, Marinho e Calebe estão no DM.

Quando é?

Data: domingo, 16 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal - Cuiabá, MT

Arbitragem: Jefferson Ferreira (árbitro), Leone Carvalho e Schumacher Marques (assistentes), Fernando Antonio Mendes (quarto árbitro), Rodrigo Guarizo Ferreira (VAR)