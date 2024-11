Onde assistir a Cuiabá x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Mato Grosso, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Campeão da Copa do Brasil e já classificado para a Libertadores 2025, o Flamengo é quarto colocado com 59 pontos. Na última rodada, o Rubro-Negro empatou sem gols com o Atlético-MG. Já o Cuiabá quer encerrar o jejum de cinco jogos sem vencer. Na luta contra o rebaixamento, com 29 pontos, o Dourado está a oito pontos do Criciúma, primeira equipe fora do Z-4.

Em sete jogos disputados, o Flamengo soma quatro vitórias, contra uma do Cuiabá, além de dois empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Ramon; Sobral (Filipe Augusto), Denilson, Lucas Fernandes; Derik Lacerda, Clayson, Jadson.

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan, Carlos Alcaraz, Matheus Gonçalves, Michael, Lorran.

Desfalques

Cuiabá

André Luís segue fora.

Flamengo

Com febre, David Luiz não foi relacionado, enquanto Luiz Araújo e De La Cruz estão machucados. Gerson, Léo Ortiz e Varela estão com suas respectivas seleções.

Quando é?