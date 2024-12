Onde assistir a Cuiabá x Deportivo Garcilaso ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Deportivo Garcilaso se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após ser eliminado pelo Vila Nova nos pênaltis na Copa Verde, o Cuiabá volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Invicto, o Dourado ocupa a vice-liderança do Grupo G, com oito pontos. Até aqui, foram duas vitórias e dois empates.

Do outro lado, o Deportivo Garcilaso aparece em terceiro lugar do Grupo G, com quatro pontos conquistados. Na rodada de estreia, a equipe venceu o Metropolitanos por 3 a 2, mas foi derrotada pelo Lanús por 2 a 1 e por 2 a 0, além do empate com o Cuiabá por 1 a 1.

Prováveis escalações

Cuiabá: Mateus Pasinato, Railan, Allyson, Bruno Alves, Ramon, Lucas Fernandes, Fernando Sobral, Lucas Mineiro, Jonathan Cafú, Isidro Pitta, Clayson.

Deportivo Garcilaso: Diego Penny, Luis Caicedo, Carlos Beltrán, Carlos Diez, Miguel Cornejo , Anthony Gordillo, Jorge Bazán, Adrián Ugarriza, Gaspar Gentile, Erick Perleche, Luis Urruti.

Desfalques

Cuiabá

Eliel, Gabriel, Alan e Derik Lacerda seguem no DM.

Deportivo Garcilaso:

Sem desfalques confirmados.

Quando é?