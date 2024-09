Onde assistir a Cuiabá x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (22), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após a derrota para o Internacional por 3 a 0, o Cuiabá busca reencontrar o caminho da vitória. Na luta contra o rebaixamento, com 22 pontos, o Dourado soma cinco vitórias, sete empates e 13 derrotas. Aproveitamento de 29%.

Por outro lado, o Cruzeiro vem de vitória sobre o Libertad por 2 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, a Raposa soma 41 pontos e quer se manter na briga pelas primeiras posições do torneio nacional.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramón; Lucas Mineiro, Max (Fernando Sobral) e Lucas Fernandes; Clayson, Jonathan Cafú e Derik Lacerda.

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Veron, Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

Desfalques

Cuiabá

Isidro Pitta cumprirá suspensão enquanto Marllon está machucado.

Cruzeiro

Matheus Henrique está suspenso, enquanto Japa, Juan Dinenno, Kaique Kenji, Rafa Silva e Vitinho estão no departamento médico.

Quando é?