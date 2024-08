Onde assistir a Cuiabá x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela 25ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Cuiabá recebe o Criciúma na noite deste sábado (31), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Há seis jogos sem vencer, o Cuiabá está na 19ª posição, com 18 pontos. O Dourado viu o técnico Petit pedir demissão e agiu rápido, anunciando Bernardo Franco como novo comandante.

Já o Criciúma vem de vitória no meio da semana em jogo atrasado e chegou ao 12º lugar, com 28 pontos. O Tigre agora quer um novo triunfo para tentar pular para a parte de cima da tabela.

As equipes já se enfrentaram três vezes, com duas vitórias do Cuiabá, além de um empate. No último confronto, o Dourado ganhou por 5 a 2.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Raylan, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Juan Tavares; Lucas Mineiro, Denilson, Lucas Fernandes e Max; Pitta.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Newton, Patrick de Paula, Ronald e Matheusinho (Marquinhos Gabriel); Allano e Bolasie.

Desfalques

Cuiabá

Matheus Alexandre e Ramon estão lesionados.

Criciúma

Felipe Vizeu, Jonathan, Wilker e Barreto estão lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 31 de agosto de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá - MT