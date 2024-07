Onde assistir a Cuiabá x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após três empates consecutivos no Brasileirão, o Cuiabá busca reencontrar o caminho da vitória. Com 13 pontos e um aproveitamento de 33%, o Dourado está a oito do São Paulo, equipe fecha o G-6. Clayson e Alan Empereur, que cumpriram suspensão no empate com o RB Bragantino por 1 a 1 retornam.

Do outro lado, o Botafogo está na briga pelas primeiras posições do Brasileirão 2024. Com 24 pontos e um aproveitamento de 61%, o Alvinegro vem de empate com o Vasco por 1 a 1 na última rodada.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Isidro Pitta.

Botafogo: John; Mateo Ponte, Lucas Halter, Barboza (Bastos), Marçal; Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tchê Tchê; Júnior Santos (Luiz Henrique), Eduardo, Tiquinho Soares.

Desfalques

Cuiabá

Lucas Mineiro, Derik Lacerda e Luciano Giménez, suspensos, estão fora, enquanto Max segue machucado.

Botafogo

Rafael, Matheus Nascimento, Jeffinho e Pablo seguem no DM. Já Savarino está disputando a Copa América.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal - Cuiabá, MT

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli (árbitro), Guilherme Dias e Fernanda Nandrea (assistentes), Hieger Tulio Cardoso (quarto árbitro), Charly Wendy (VAR)