Onde assistir a Cuiabá x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 36ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Bahia visita o Cuiabá na noite deste sábado (30), às 19h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Já rebaixado, o Cuiabá entra em campo para cumprir tabela. Entretanto, na 19ª posição com 30 pontos, o Dourado quer atrapalhar os planos do adversário.

O Bahia, por sua vez, não vence há sete jogos e sabe que precisa vencer para seguir com chances de classificação à Libertadores. O Tricolor está em oitavo lugar, com 47 pontos marcados.

As equipes já se enfrentaram 5 vezes, com 2 vitórias do Cuiabá, além de 3 empates. No último encontro, o Dourado ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre (Gabriel), Marllon e Alan Empereur; Railan, Lucas Mineiro (Fernando Sobral), Denilson e Ramon; Clayson, Isidro Pitta e Derik Lacerda (Jonathan Cafu).

Bahia: Adriel; Gilberto (Arias), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (De Pena) e Éverton Ribeiro; Cauly, Lucho Rodríguez e Ademir (Biel).

Desfalques

Cuiabá

Bruno Alves e Filipe Augusto cumprem suspensão, enquanto André Luís segue no departamento médico.

Bahia

David Duarte e Iago Borduchi estão no departamento médico.

Quando é?