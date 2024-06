Onde assistir a Cuiabá x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Atlético-GO se enfrentam na noite deste sábado (22), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de duas vitórias com grandes atuações, o Cuiabá viu a sua confiança aumentar e subiu para o 13º lugar, com 10 pontos marcados. Em casa, o Dourado busca um novo triunfo para permanecer fora da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Atlético-GO perdeu entro de casa e despencou para a 16ª posição, com 8 pontos marcados. O Dragão sabe que precisa se recuperar no campeonato para não terminar a rodada no Z-4.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram seis vezes, com uma vitória do Atlético-GO, uma do Cuiabá, além de seis empates. No último jogo entre os times, empate por 1 a 1.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Jonathan Cafú, Clayson e Pitta.

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Gustavo, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Alejo Cruz e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 22 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá - MT

Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos (árbitro), Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Schumacher Marques Gomes (assistentes), Leo Simão Holanda (quarto árbitro) e Emerson de Almeida Ferreira (VAR)